وجّه الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية اليوم (الأحد)، بصرف مساعدة مالية لذوي الشهيد العريف عبدالرحمن الصفراء أحد أفراد الدفاع المدني، الذي توفي أثناء أداء عمله .
وقام مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد محمد الزهراني بتسليم المساعدة لذوي الشهيد، الذين أعربوا عن شكرهم لولي العهد على هذه اللفتة الإنسانية، وعن سعادتهم عند تلقي اتصال هاتفي منه معزياً ومواسياً لأسرة الفقيد.
يُذكر أن العريف عبدالرحمن بن حمد الصفراء، وافاه الأجل خلال مباشرته لحادث، حيث تعرض لإصابة بليغة بعد أن صدمته سيارة مسرعة.وفق “أخبار 24”.
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