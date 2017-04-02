أعلنت شرطة منطقة جازان مساء اليوم الأحد عن هوية قاتل الطفل (9 سنوات) الذي لقي مصرعه الأسبوع الماضي إثر تعرضه لـ 12 طعنة نافذة بآلة حادة، مشيرة إلى أن الجاني عمره 16 عاما فقط، وتم إيداعه بدار الملاحظة الاجتماعية رهن التحقيق واستكمال الإجراءات.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان، النقيب نايف الحكمي، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي وشرطة محافظة هروب، شرعوا في إجراء عمليات بحثية دقيقة وتحريات واسعة، خصوصا أن الحادث وقع في إحدى قرى المحافظة الجبلية، وفي مبنى تحت الإنشاء.
وأضاف أن التحقيق بالقضية كان يسير في كل الاتجاهات؛ نظراً لوجود مجهولين في المحيط الجبلي القريب من مسرح الحادث، وعمالة في المبنى، ومحيط وأصدقاء الطفل، مبينا أن جهود ويقظة الفريق قادت إلى كشف هوية الجاني، الذي لم يتجاوز 16 عاما.
وأبان النقيب الحكمي أن التحقيق مع المتهم استغرق بعض الوقت، لنفيه التهمة عن نفسه، مع عدم وضوح أي آثار أو ارتباك على الجاني، مؤكداً أن الجاني اعترف بارتكابه الجرم ودلالته على الأداة المستخدمة في الجريمة، فيما عزا أسباب إقدامه على ارتكاب جريمته إلى خلافات شخصية سابقة.وفق “أخبار 24”.
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