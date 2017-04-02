روى مقيم آسيوي في محافظة الأحساء عمره 21 عاما قصة لمبة إضاءة ظلت في بطنه قرابة 15 عاما، بعد نجاح أطباء في مستشفى الأمير سعود بن جلوي في استخراجها.
وأوضح أن القصة تعود إلى تحدٍ مع أصدقائه وعمره 6 سنوات حول ابتلاع اللمبة، ما جعله يحرص على أن يكون الأفضل بينهم، خصوصاً أن الفائز كان سيحصل على مبلغٍ من المال، مشيرا إلى أنه كسب التحدي ولكنه لم يحصل على المال حسب ما اتفق عليه.
ولجأ المقيم للمستشفى قبل أسبوعين حينما شعر بالغثيان والإعياء، ليتم إخضاعه لفحوص شاملة، فتبيّن للأطباء وجود جسم غريب في بطنه، تسبب في انفجار معوي له في القولون المنحرف بالأمعاء الغليظة ليتم استخراج الجسم الغريب، الذي تبين أنه لمبة إضاءة.
وأبان المقيم الآسيوي بحسب “العربية نت” أن اللمبة يصل طولها إلى 8 سم، وعرضها 3.5 سم من دون القمع الكهربائي، وساعد في دخولها إلى المعدة الشكل الانسيابي لها.
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