وجّه رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي رسالة للتجار والمستثمرين تتعلق بالاستثمار خارج البلاد، وكيفية حفظ المال، وتنميته.
وأوضح الراجحي في مقطع صوتي مشجعًا على الاستثمار داخل المملكة، أن البعض يعتقد خطأً أن الاستثمار خارج المملكة أهم وأكثر أمنا أو أن ربحه أكثر، مضيفًا أن البناء في الوطن ولو بمردود أقل أفضل من المردود الأكثر في خارجه.
وأضاف أنه من ناحية الأمان فيكون الحفظ بحفظ الله، وحفظ المال بالزكاة، والصدق وعدم الغش، و”تعامل مع المال بأنه لله، وأنه سبحانه وتعالى، جعلك أمينًا عليه، ليرى ما تفعل به”.
وفق “أخبار 24”.
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