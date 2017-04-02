ينتظر أن يكون ملف نايف هزازي، مهاجم فريق النصر على طاولة لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعها المقبل.
وذلك بعد التصرف الذي قام به كردة فعل لتبديله في مباراة الهلال والتي خسرها النصر صفر-2. فيما يتوقع أن يصدر بحقه قرار إيقاف مباراتين في جميع المسابقات التي يشارك فيها فريقه.
ولم يجد مهاجم فريق النصر لكرة القدم، حرجاً من التعبير عن غضبه بركل “المايك” الخاص بالقناة الناقلة للديربي، بعدما قرر مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون استبداله في الدقيقة 58 من الملعب ليعوضه بزميله محمد السهلاوي، وغادر نايف هزازي الملعب محبطاً من خلف المرمى حتى من دون مصافحة زميله البديل، قبل أن يأخذ مكانه في دكة البدلاء.
يذكر أن هزازي لم يكن ذا ظهور جيد مع النصر هذا الموسم إذ لعب في 16 مباراة بمجمل 744 دقيقة بالدوري وسجل 3 أهداف فقط منها هدفان من ركلتي جزاء وفق “عين اليوم”.
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