أذاعت تغريدة “عبدالله العجلاني” عضو شرف نادي النصر ,صيتاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر ,والتي أعقبت خسارة النصر أمام غريمه الهلال بهدفين دون رد، في دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكتب العجلان عبر حسابه الشخصي بتويتر :” الكثيرُ منّا لا يبتعدُ كُرهاً بل ألماً والكثيرُ منّا لا يتغيّرُ عبثاً بل قهراً ..النصر”.
وتفاعلت جماهير النصر مع تغريدة “العجلاني” مطالبة إدارة العالمي برئاسة الأمير “فيصل بن تركي” بالرحيل بعد الأداء الإداري الضعيف والتي أفقد النصر العديد من البطولات خلال الموسم الجاري.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج