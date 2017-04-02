علم كووورة من مصادره الخاصة داخل نادي النصر السعودي، أن الكرواتي تيو براجا، أقرب المرشحين لتولي مهمة تدريب الفريق، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون.
ومن المتوقع إقالة كارتيرون في أي لحظة، خاصة بعد أن ودع النصر كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الثمانية، بالخسارة أمس (0 / 2) على يد غريمه التاريخي الهلال.
وكان النصر خسر نهائي كأس ولي العهد تحت إشراف كارتيرون، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق على يد اتحاد جدة (0 /1)، كما تضاءلت فرص الفريق كثيرًا في تحقيق لقب دوري جميل السعودي للمحترفين، لينتهي موسم النصر دون الحصول على بطولة.
وكان براجا، مدرب فريق الناشئين بنادي النصر، قد تولى المهمة في وقت سابق، عندما تقدم مواطنه زوران ماميتش باستقالته من تدريب الفريق، في شهر يناير الماضي بشكل مفاجئ.وفق “أخبار 24”.
وسيتولى براجا المهمة بصفة مؤقتة، بعد أن انتهى موسم النصر من الناحية الواقعية، على أن تكون أمام إدارة النادي فرصة لاختيار جهاز فني جديد يبدأ مع الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد.
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