بدأ المعهد الصناعي الثانوي بالخرج،استقبال طلبات المتقدمين في برامج التدريب المجتمعي “أُتقن” الذي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مؤخراً ، ويستهدف أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات المهنية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للتسجيل https://ctc.tvtc.gov.sa .
وأوضح مدير المعهد المهندس سمير بن عبدالله العسكر، أن برامج ” أُتْقِن ” تهدف إلى تحقيق المسئولية الاجتماعية ، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع ، واستثمار الإمكانات في الوحدات التدريبية لخدمة المجتمع ، وتلبية رغبات المواطنين في تطوير مهاراتهم الحياتية وأمتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في المجالات المهنية.
وأفاد العسكر أنه سيتم تقديم هذه البرامج التدريبية في مقر المعهد بمدينة السيح ، في مجالات مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية ، ومبادئ التبريد والتكييف ، ومبادئ صيانة السيارات ، وسيمنح المتدربون شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
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