أسقطت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم “الأحد” حكم المحكمة الإدارية العليا والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين المملكة ومصر، واعتبرت الحكم منعدماً.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات والتي طالبت بإسقاط حكم دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا وتنفيذ حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية ونقل تبعية الجزيرتين للمملكة.
وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين المملكة ومصر.وفق “أخبار 24”.
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