وضع الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، حجر الأساس لمشروع مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض، والذي تنفذه وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني، على طريق صلبوخ، مؤكدا على أهمية المشروع.
وأوضح قائد المركز اللواء ركن عبدالرحمن الصالح، أن المركز يوفر بيئة مناسبة لتنسيق الجهود بين كافة القطاعات الأمنية وتحقيق التكامل بينها، ويشتمل على إدارة الأزمات والطوارئ، التي تتيح لإمارة المنطقة إدارة أي أزمة، والاجتماع بمسؤولي القطاعات الأمنية والحكومية، والإشراف المباشر على تنفيذ عمليات مواجهة الأزمات والكوارث.
ويوفر المركز تقنيات عالية في مجال الاتصالات ونقل البيانات واستخدام الأنظمة الحديثة كنظم المعلومات الجغرافية وأنظمة القيادة وإدارة الحوادث، إضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية، وتطوير آليات مواجهة الأحداث الأمنية، وتطبيق أحدث الأساليب العلمية في إدارة الأزمات والطوارئ.
كما يتكامل مع باقي مشاريع الوزارة، مثل برنامج الاتصال الأمني الموحد، ومشروع الألياف البصرية، ومشروع كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تقنية الاتصالات المتنقلة عالية السرعة “الجيل الرابع”، والتي تعد نقلة نوعية فريدة في وسائل الاتصالات ونقل الصور والبيانات.وفق “أخبار 24”.
وسيعمل المشروع على دعم القطاعات الأمنية لتحقيق معدّلات عالية في سرعة الاستجابة للحوادث المختلفة، باستقبال البلاغات وتمريرها بالسرعة المطلوبة لكافة الجهات ذات العلاقة، وسيتيح للقادة الميدانيين في كل قطاع أمني التواصل مباشرة مع فرقهم الميدانية وإعطاء التوجيهات وإدارة عملياتهم باستخدام أحدث التقنيات .
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