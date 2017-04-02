أُجريت أمس السبت بنجاح، تجربة إقلاع للطائرة السعودية الأوكرانية “أنتونوف AN-132” متعددة المهام ذات الوزن الخفيف، التي تم تدشينها في ديسمبر الماضي، وذلك بحضور الرئيس الأوكراني “بيترو بوريشنكو”.
وحلّقت الطائرة فوق الأراضي الأوكرانية لمدة (ساعة وأربعين دقيقة)، بعد أن انطلقت من مطار “أنتونوف” شمال غرب العاصمة “كييف” بقيادة اللواء الطيار الركن متقاعد محمد بن سعيد عيّاش، وعدد من الطيارين والفنيين الأوكرانيين.
وبعد تجربة الإقلاع، استقبل الرئيس الأوكراني طياري الطائرة عقب نزولهم منها، وقام بتسليم اللواء محمد عياش درع الطائرة (AN-132) بهذه المناسبة.
من جانبه، قال المشرف العام على مكتب إدارة البرامج الخاصة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور خالد الحصان إن نجاح التجربة سيمكن الطائرة من التحليق فوق سماء المملكة بعد عدة أسابيع.
وأوضح أن المدينة تمتلك (50 %) من حقوق الملكية الفكرية لهذه الطائرة، بالتحالف مع شركة “أنتونوف” الأوكرانية لتصنيع الطائرات، لافتاً إلى أن هذه الطائرة هي أول خط الإنتاج المزمع تشييده بالتوازي في المملكة وأوكرانيا، بمشاركة مهندسين وفنيين سعوديين ونظرائهم الأوكرانيين.وفق “أخبار 24”.
بدوره، كشف الرئيس التنفيذي لشركة تقنية للطيران اللواء متقاعد علي بن محمد الغامدي عن أن معدل الصناعة في المملكة لطائرة النقل أنتونوف AN-132 سيبدأ بنسبة 35% ويتدرج إلى أن يصل إلى 100%.
وأضاف أن الشركة وقعت ثلاث اتفاقيات أخرى مع مدينة الملك عبد العزيز، من ضمنها تصنيع طائرة عمودية متعددة الأغراض من نوع “بلاك هوك” مع شركة “سايكروسكي” الأمريكية، وتصنيع الطائرات بدون طيار مع شركة “إليت” الصينية، وتصنيع هياكل للطائرات من المواد الكربونية والمعدنية.
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