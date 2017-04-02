استدعت وزارة التجارة والصناعة عربات أطفال “B-Agile BRITAX”؛ لوجود خلل في زر طيّ العربة قد يؤدي لقطع جزئي بأصبع المستخدم.
وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع “تويتر” اليوم الأحد إن عدد العربات المستهدفة بالاستدعاء (512) عربة، تم إنتاجها خلال الفترة من أغسطس 2011 إلى نوفمبر 2016.
ودعت الوزارة المستهلكين الذين يملكون هذه العربات للتوقف فوراً عن استخدامها، والتواصل مع الشركة المختصة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.وفق “أخبار 24”.
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