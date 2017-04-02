تنظم جامعة الفيصل معرضاً تشكيلياً، لأعمال الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسيتم من خلال المعرض بيع 30 لوحة تشكيلية سيُخصص ريعها لصالح مشروعات الجامعة.
ويُفتتح المعرض يوم الخميس القادم في قصر الملك فيصل داخل حرم الجامعة بحي المعذر بالرياض، ويستمر لمدة أسبوعين.
وتوقع مختصون في المزادات الفنية والتشكيلية أن يزور المعرض عدداً كبيراً من المهتمين، مشيرين إلى ندرة الأعمال واللوحات الفنية التي يرسمها الأمير خالد الفيصل.
من جهته، قال مدير الجامعة الدكتور محمد آل هيازع إن اللوحات التشكيلية كان قد تبرع بها الأمير خالد الفيصل للجامعة، لافتاً إلى أنه ظل يقدم دعمه السخي للجامعة ومسيرتها.وفق “أخبار 24”.
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