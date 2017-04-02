ذكرت مصادر أن الأمير الوليد بن طلال وقع في شهر يناير الماضي عقد بيع أسهم شركة “المملكة للتنمية الزراعية – كادكو”، التي تستثمر أرض توشكى بمصر، بقيمة 1.25 مليون جنيه مصري، ما يعادل 70 ألف دولار أمريكي.
وأضافت المصادر وفقا لصحيفة “المال” المصرية أنه تم بيع أسهم الشركة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية المصري، مبينةً أن الوليد قرر التخارج من المشروع بعد خسائر تجاوزت 89 مليون دولار منذ بداية المشروع.
وأشارت إلى أن مجموعة الراجحي التي تمتلك أراضٍ مجاورة للمشروع قدمت عرضاً لشراء الشركة بـ 17مليون دولار، إلا أنها عادت وسحبت العرض.
وكانت الشركة تمتلك 100 ألف فدان في مشروع توشكي في جنوب مصر، قبل أن تتنازل عن 75 ألف فدان في العام 2011 على أن تقوم بتملك 10 آلاف فدان واستصلاح 15 ألف فدان تتملكهم مستقبلاً.
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