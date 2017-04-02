استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض اليوم الأحد، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجموعاً من المواطنين، الذين قدموا للسلام عليه.
وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.. ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.
حضر الاستقبال: الأمير تركي الفيصل، والأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، وعدداً من الأمراء.وفق “أخبار 24”.
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