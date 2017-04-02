كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن نقل خدمات 480 ألف عامل وافد في منشآت القطاع الخاص من صاحب عمل لآخر أو من منشأة إلى أخرى، إضافةً إلى تغيير مهن لـ170 ألف عامل، وذلك خلال عام 2016.
وقال مصدر مسؤول وفقا لصحيفة “المدينة”، إن نظام نقل الخدمات مسموح به لكن بشروط، أبرزها تأخر المنشأة في دفع رواتب العمال الوافدين لمدة تزيد عن ثلاثة شهور، أو انتهاء رخصة العمل أو الإقامة ولم يجددها الكفيل.
واعتبر مختصون في الموارد البشرية أن ارتفاع هذه الأرقام، بمثابة مؤشر لخفض منشآت القطاع الخاص من تكلفة العمالة العادية، وإحلالها بالعمالة النوعية السعودية.
وأكد المختصون أن مؤشر هذه الأرقام أمر جيد، ودليل على تقليص العمالة الزائدة، مطالبين بضرورة التركيز على العمالة الوطنية الجيدة.
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