في يوم 7/1
أقيم حفل توديع حكمنا المخضرم الأستاذ القدير / عبدالله بن زيد الزير
بعد العطاء المثمر 35سنة قضاها في الكرة الطائرة بين لاعب ومدرب وحكم للعبة .
تم استقبال فارس الحفل والحضور من اولاده واقاربه ومحبيه .
من قبل لجنة وحكام الخرج
تم قص الكعكة إيذانا بافتتاح الحفل
استهل الحفل بتلاوة آي من القرآن الكريم تلاها الحكم محمد الهويدي
ثم كلمة رئيس اللجنة بدر العميره وكلمة الحكام ألقاها الحكم سعد الرفاعي .
تلى ذلك فقرة مشاعر الحضور
جاء بعدها عرض مرئي لسيرة عريس الحفل .
ألقى بعدها الأستاذ عبدالله الزير كلمة عبر فيها عن شعوره وحبه لكرة الطائرة ثم شكر من القائمين على هذا الحفل والحضور الكريم .
خاتمة الحفل وزعت الهداية المقدمة من الحضور …… وهم:
1- مكتب الهيئة العامة للرياضة بالخرج
2-نادي الشرق
3-لاعبي نادي الشرق لكرة الطائرة
4-نادي السد
5-خاله الأستاذ/عبدالله الهزاع
6- لجنةحكام منطقة القصيم وحكامها قدمها نيابة عنهم الحكم الأستاذ/ فهد الطليان .
7-لجنة حكام محافظة المجمعة وقدمها عنهم الحكم الأستاذ/جوفان الجوفان
8-الحكم الأستاذ/ محمد الهويدي
9-حكام محافظة الخرج
10- رئيس اللجنة/ بدر العميره .
وبعد ذلك توزيع شهادات الشكر على حكام المحافظة .
التقطت بعدها الصور التذكارية .
تلى ذلك مأدبة العشاء التي كانت خاتمة الحفل .
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