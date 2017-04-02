ينتظر أن تخاطب أمانة اتحاد القدم السعودي إدارة نادي الهلال لتزويدها بصور من تقارير إصابة ياسر الشهراني مدافع المنتخب السعودي تمهيدا لرفعها للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل تعويض الأخير ضمن برنامج حماية اللاعبين الذي أقره في أيلول (سبتمبر) من عام 2012.
وكان الاتحاد الدولي “فيفا” قد أقر برنامج “حماية اللاعبين” لتعويض الأندية في حال إصابة لاعبيها في المباريات الدولية المدرجة على “روزنامته” بعد المخاطر التي تعرضت لها بعض الأندية بعد إصابة لاعبيها في نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، حيث نص القرار الدولي على “قرر “فيفا” تعويض الأندية إذا تعرض لاعبوها لإصابات تبعدهم عن الملاعب لأكثر من أربعة أسابيع بمرتب اللاعب وبحد أقصى لا يزيد عن 8.75 مليون ريال لا تشمل المكافآت وغيرها”.
وتعرض الشهراني الثلاثاء الماضي لقطع في وتر العضلة الأمامية للفخذ بمقدار “3 سم” ما يتطلب ضرورة تدخل جراحي وفق مصدر طبي خلال الشوط الأول من مباراة الأخضر السعودي أمام ضيفه العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018.
وعلمت “الاقتصادية” أن طارق كيال مدير المنتخب السعودي بدأ بالاتصالات مع إدارة الهلال من أجل تزويده بتقارير مفصلة لتتمكن إدارة الأخضر من أعداد خطاب لـ “فيفا” تتضمن مدة الإصابة، تاريخ عودة اللاعب للملاعب إضافة إلى الآثار السلبية التي تضرر منها الفريق.
يذكر أن الاتحاد الدولي “فيفا” أعلن عن البدء في الإجراءات اللازمة من أجل تعويض نادي إيفرتون الإنجليزي ماديا بعد إصابة المدافع سيموس كولمان خلال آخر مباراة دولية مع المنتخب الإيرلندي.
وأوضح “فيفا” أنه سيتكفل بدفع راتب كولمان عوضا عن إيفرتون خلال فترة علاجه، حيث سيتم تعويض النادي الإنجليزي بمبلغ لا يقل عن مليوني يورو تمثل رواتب لستة أشهر.
وخضع سيموس كولمان إلى عملية جراحية مستعجلة السبت الماضي بعد تعرضه لكسر كامل على مستوى ساقه اليمنى خلال مواجهة ويلز ضمن تصفيات كأس العالم روسيا 2018.
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