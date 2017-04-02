كشفت مصادر أنَّ حسن معاذ لاعب الشباب الدولي بات قريبًا من اللعب لأحد الأندية الإماراتية، وذلك بعد أن عزفت إدارة ناديه عن تقديم عرض له من أجل تجديد عقده الاحترافي.
وكان معاذ الذي دخل الفترة الحرة التي تخوله اللعب لأي نادٍ طبقًا لأنظمة ولوائح لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أكد أنه لم يتلق أي عرض من قبل إدارة ناديه من أجل تجديد عقده الاحترافي، الأمر الذي دعاه إلى الاجتماع مع وكيل أعماله يوسف الموينع بغرض البحث عن العروض المقدمة له من قبل أندية محلية وخارجية.
وتقدمت أندية خليجية بعضها في الإمارات للتعاقد مع اللاعب، ولكنه حتى الآن وفقًا ل”المدينة” يفضل اللعب في الدوري المحلي.
يذكر أن الدوري الإماراتي هذا الموسم يضم نجمًا سعوديًا، وهو ناصر الشمراني المعار من الهلال إلى العين.
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