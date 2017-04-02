عبر نجم وسط نادي الهلال والمنتخب سلمان الفرج في حسابه الشخصي على «تويتر» عن سعادته الغامرة بعد تجديد عقده لمدة أربع سنوات مع ناديه بثلاث تغريدات، قائلا: «الحمدالله مع كيان وجمهور كهذا بالتأكيد سيكون خياري الأول هو الهلال، ومن الصعب أن تقول وداعا لهذا المدرج فشكرا لكم يا جماهير الزعيم».
وفي التغريدة الثانية، قال: «شكرا لإخواني اللاعبين فهم مصدر الثقة والدعم داخل الملعب، وكذلك أعضاء الشرف المؤثرين الذين كانوا دائما خير سند لنا داخل الملعب وخارجه بعد الله».
واختتم تغريداته بقوله: «شكرا شركة@KSA_RPM على احترافيتهم ومساندتهم لي بكل خطواتي فقد كانوا خير سند لي».وفق “عكاظ”.
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