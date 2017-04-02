رفض ماجد الفهمي مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي التقارير التي ربطت معاناة الملكي هذا الموسم بسبب كثرة الأجازات.
وتحول الأهلي من موسم الثلاثية إلى ثالث ترتيب دوري جميل بجانب الفشل في تحقيق لقب كأس ولي العهد.
وقال الفهمي:” الإجازات الممنوحة للاعبين هي قرار فني للسيد جروس , الانتقادات على كثرة الإجازات كانت موجودة في موسم الثلاثية وهدفنا تجاوز المجموعات والمنافسة على اللقب الاسيوي”.
وتابع:” تغير المدرب والإدارة والإصابات أسباب مؤثرة في ابتعادنا عن لقب الدوري.. تبقى 5 جولات والأمل باقي في لقب الدوري”.
وأكمل:” لم يستبعد اي لاعب من الفريق وهناك تمارين انفرادية كبرنامج خاص ..التمارين الانفرادية لمحمد امان وبصاص وفهد حمد”.
ويلعب الأهلي هذا المساء أمام وج في دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين في مدينة الملك عبد الله الرياضية.وفق “أخبار 24”.
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