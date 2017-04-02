وجه الإعلامي الرياضي، سعود الصرامي، انتقادات حادة إلى إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي، وذلك عقب خروج الفريق من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الهزيمة في دور الثمانية أمام نادي الهلال بهدفين مقابل لاشيء.
وعقب نهاية اللقاء، أكد الصرامي أن إدارة النصر ارتكبت العديد من الأخطاء خلال الموسم الحالي، بإصرارها على إبعاد عناصر التفوق الإدارية والفنية، وإحضار أدوات الفشل، موضحًا أنها مسؤولة تمامًا عن خروج الفريق من الموسم الحالي بدون تحقيق أي بطولة.
هذا ويلعب الهلال مع التعاون على نصف نهائي كأس الملك في مباراة ستقام على أرض الهلال يوم 11 من شهر مايو القادم، فيما ينتظر الفيصلي في المواجهة الأخرى الفائز غدًا من مباراة الأهلي مع وج.وفق “المواطن”.
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