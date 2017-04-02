أعترف الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق النصر ، بأحقية فريق الهلال بالفوز أمام العالمي بديربي الرياض بهدفين دون مقابل ، مساء السبت ضمن الدور ربع النهائي والتقدم للمربع الذهبي ببطولة كأس الملك،مؤكدا بأن فريقه كان فقيرا هجوميا.
قال كارتيرون في تصريحات عقب توديع كأس الملك : ” خسرنا المباراة لأننا لم نكن في مستوانا المنتظر من جميع النواحي،في المقابل الهلال تميز في تلك المواجهة وكان أفضل منا وأستحق الفوز بنهاية المطاف بهدفين”.
أضاف : ” كنّا فقيرين هجوميا ولم نستطع القيام بأدوارنا الهجومية كما يجب بعكس الهلال ، لقد صنعوا 7 فرص محققة للتسجيل وسجلوا هدفين”.
أنهى كارتيرون ،بقوله : ” قدمنا أداء دفاعي جيد ولكننا لم نظهر بالشكل المطلوب هجومياً،وايفان توميتشاك وتوماسوف لم يكونا جاهزين ١٠٠٪ لذلك لم أشركهما بشكل أساسي،وأخرجت الفريدي لانه لم يكن يستطيع المواصله لضعف لياقته ، وعندما يكون شايع وعوض وغالب جاهزين فأنا لا أحتاج إلى أيالا”.وفق “أخبار 24”.
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