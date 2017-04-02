أكّد المحلل التحكيمي، عبدالعزيز الكثيري، أنّ الحكم السلوفيني سكومينا لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لنادي النصر خلال مباراته مع الهلال في دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال الكثيري في تصريحات إذاعية عبر “ufm”: “توجد ركلة جزاء لم تحتسب لصالح لاعب النصر عوض خميس في الدقيقة 57، والحكم احتسبها ركلة حرة مباشرة خارج المنطقة”.
هذا وتأهّل نادي الهلال إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على نادي النصر بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن دور الثمانية من المسابقة.
ويلعب الهلال مع التعاون على نصف نهائي كأس الملك في مباراة ستقام على أرض الهلال يوم 11 من شهر مايو المقبل، فيما ينتظر الفيصلي في المواجهة الأخرى الفائز غدًا من مباراة الأهلي مع وج وفق “المواطن”.
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