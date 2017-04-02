ألقت شرطة العاصمة المقدسة القبض على عصابة مكونة من 12 شخصاً من مجهولي الهوية، قاموا بالاعتداء على مواطن وحاولوا خطف زوجته بمنطقة وادي نعمان بمكة المكرمة أول أمس الجمعة.
وذكر مصدر أمني بحسب صحيفة “مكة” أن مواطناً تقدم ببلاغ يفيد بتعرضه للسلب والاعتداء وإتلاف لمركبته ومحاولة خطف زوجته، من أشخاص عرب مجهولي الهوية.
وأضاف أن الفرق الأمنية باشرت البلاغ فوراً، حيث تم الاشتباه باستراحة وبداخلها مجموعة من الأشخاص، وبسؤالهم عن الحادثة ظهر عليهم الارتباك، واعترف أحدهم أن المشكلة عبارة عن مشاجرة فقط.
وأشار إلى أنه اتضح وجود أشخاص مرتبطين بالحادثة لم يكونوا متواجدين في الاستراحة، وتم ضبطهم وعرضهم على المبلّغ الذي تعرف على سبعة منهم.
وبيَّن أن من المقبوض عليهم ثلاثة مواطنين والبقية عرب، ما بين مقيمين وزائرين، لافتاً إلى أنه سيجري تحويل الجناة جميعهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
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