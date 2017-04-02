ذكر المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي اللواء أحمد عسيري، في تعليق له على حادثة محاولة الاعتداء عليه في لندن، أن سفارة المملكة في لندن اتخذت الاجراءات القانونية لرفع قضية على المعتدين.
وقال اللواء عسيري، خلال مكالمة هاتفية مع قناة “ON Ent” المصرية، إن هدف المعتدين هو إفشال الندوة، وألا يصل صوتنا للرأي العام البريطاني، و”هو ما حرصنا على ألا يتم، وقمنا بأداء المهمة كما كان محدداً لها”.
وأشار إلى أن عدداً من المنظمات الحقوقية التي كانت تهاجم التحالف حضرت إلى الندوة، ولم تستطع إثبات ادعائاتها التي تنشرها على مواقعها الإلكترونية بعد تقديم الحقائق لها.
وأضاف أن بعض المنظمات تستغل المواطنين العرب القاطنين في لندن لتحقيق أهدافها، ضارباً مثلاً بإحدى المنظمات التي استعانت بفتاتين عربيتين لا تعرفان موقع الحديدة على الخارطة ولا المدن المجاورة لها.
يذكر أن اللواء أحمد عسيري تعرض لمحاولة اعتداء من قِبل عدة أشخاص أثناء دخوله إحدى الندوات في لندن يوم الخميس الماضي، وأكد عسيري حينها أنه لم يتعرض للأذى وأن الأمر بسيط وانتهى.
وفق “أخبار 24”.
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