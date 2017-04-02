منعت إدارة مرور محافظة جدة بيع وإصلاح الدراجات النارية “الدبابات”، إلا بعد الحصول على موافقة خطيّة منها، واستكمال الأوراق النظامية لـ”الدباب”.
وأبلغ “مرور جدة” محلات بيع وصيانة “الدبابات” بعدد من التوجيهات والشروط الجديدة لبيع وصيانة “الدبابات” النارية ذات الأربع كفرات، مشدداً على ضرورة الالتزام بها، ومن بينها أهمية الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بالإضافة لفتح ملف للمحل لدى المرور.
وتضمنت الشروط التي تم وضعها في لوحات بمداخل المحلات، عدم بيع أي “دباب” لشخص لا يحمل رخصة قيادة دراجة آلية سارية المفعول، وعدم تسليم “الدباب” للمشتري إلا بعد نقل ملكيته له، وعدم بيع “الدبابات” التي لا تحمل لوحة ورخصة سير نظامية.
وأوضح أحد العاملين في مجال بيع وصيانة “الدبابات” بحسب صحيفة “المدينة” أنه تم إغلاق العشرات من المحلات بشارع التحلية بجدة؛ وذلك لعدم حصولها على تراخيص من الجهات المختصة لممارسة النشاط، مبيناً أنه تم أخذ تعهدات على أصحابها بعدم فتحها لحين تصحيح أوضاعها.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مجموعة من الشباب كانوا يقودون “دبابات” قد اعتدوا على أحد رجال المرور السري بكورنيش جدة، حيث قام أحدهم بدهسه، وهي الواقعة التي وثّقها مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية المعتدين والقبض عليهم.
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