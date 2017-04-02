قررت وزارة التعليم منع 25 جامعة بالمملكة من التعامل مع “جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات” الإماراتية، التي تمنح شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات الإدارية.
وقالت مصادر وفقا لـ”الحياة”، إن الوزارة أبلغت الجامعات أن الطريقة التي تمنحها الجمعية الإماراتية لشهادات مرحلة البكالوريوس والماجستير لا يمكن الاعتراف بها أو اعتمادها أو حتى المصادقة عليها.
وحذرت الوزارة من عقد اجتماعات أو شراكات مع مثل هذه الجمعيات أو المؤسسات، إلا بعد الحصول على موافقة واعتماد منها.
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