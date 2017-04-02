كرمت مدرسة ابن خزيمة الابتدائية يوم الأربعاء الماضي المعلمين المتميزين والفائزين بجائزتي الإبداع في المادة التي يدرسها ، وجائزة ” المعلم القدوة ” ، للفترة الأولى من الفصل الدراسي الثاني ، بحضور قائد المدرسة الأستاذ فيصل بن عبدالله البريقي وأعضاء هيئة التدريس في الطابور الصباحي ، حيث القى قائد المدرسة كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الفائزين وحث الجميع على السير في خطى التميز والإبداع ، بعدها كرم المعلمين الفائزين بجوائز قيمة : تذكرة سفر لمكة المكرمة ، وتذكرة سفر لمدينة الدمام .
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