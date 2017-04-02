نظم نادي جرعة بكلية الصيدلة التابع لعمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز بحضور الدكتور أحمد العليوي المشرف على النادي يوم الخميس 2 / 7 / 1438هـ فعالية “غير نمط حياتك” بمجمع الحديثي مول بمحافظة الخرج؛ حيث كان أول برامج الفعالية انطلاق ماراثون الدراجات الهوائية من أمام مبنى كلية الطب بالمدينة الجامعية بخط سير متجولاً داخل محافظة الخرج وينتهي بالبوابة رقم (1) بمجمع الحديثي مول، وبعد انتهاء الماراثون ووصول جميع المشاركين كرم النادي الفائزين في كلا الفئتين من الماراثون “ الرود و الهجين .“
حيث حصل على المراكز الثلاثة الأولى في رفئة “الرود” :
المركز الأول فهد حسن مغلظ .
المركز الثاني عبدالله الشعيل .
المركز الثالث عبدالله الشريف .
كما حصل على المراكز الثلاثة الأولى في فئة الهجين :
المركز الأول طارق العسكر .
المركز الثاني أسامة الشريف .
المركز الثالث محمد ابوحيدر .
بعد ذلك توجه الحضور لافتتاح المعرض التثقيفي التوعوي المصاحب للفعالية والذي وضع تحت عنوان “غير نمط حياتك لحياة صحية” ، والإطلاع على الأقسام التي يحتويها المعرض وهي كالتالي:
-التعريف بالنادي .
– التعريف بنمط الحياة .
– أضرار وفوائد نمط الحياة وما يترتب عليها بالغذاء والرياضة والعادات اليومية .
– الأمراض وكيفية التعامل معها بتغيير نمط الحياة .
– الأدوية المساعدة ومتى يتم استخدامها والتحذير من الترويج لها .
– الغش التجاري بمنتجات لا قيمة لها وتوعيتهم فيها .
-التوعية عن الحميات المروج لها بشكل خاطئ وتوضيح الطرق السليمة لها .
– العناصر الغذائية .
-الرياضة وأهميتها بجانب الحمية والوقاية من الأمراض .
– الأجهزة الطبية المساعدة وطرق استخدامها.
واستمر المعرض إلى مساء يوم الخميس لاستقبال زوار المجمع وتثقيفهم عن الوقاية من الأمراض وأول خطوات العلاج بالغذاء والعادات والرياضة وأهميتها وغيرها من المجالات التي تتعلق بصحة الإنسان
كما صاحب المعرض ركن مخصص لحساب احتياجات جسم الإنسان من السعرات الحرارية وكيفية التعامل معها .
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