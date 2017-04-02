كشفت شركات التأمين عن استحداث قاعدة بيانات موحدة؛ لتمكين شركات التأمين من الاستعلام عن سجل طالب التأمين، بعد الحصول على موافقته، ومعرفة إذا كان سجله خالٍ من المطالبات أم لا.
وأضافت الشركات في بيان لها، أنها أكملت جاهزيتها للبدء في الإجراءات المتعلقة بالتسعيرة الجديدة، التي تتطلب تقديم خصم لطالبي التأمين من أصحاب السجل الخالي من المطالبات.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي ألزمت شركات التأمين بتقديم خصم على أسعار وثائق تأمين المركبات لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، حيث بدأت الشركات في تطبيق القرار يوم أمس السبت.
وألزمت المؤسسة شركات التأمين بتقديم خصومات تصل إلى 15% لمن لديه سجل سنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات، لتصل إلى 30% لثلاث سنوات، كما ستزيد أسعار التأمين على المؤمن لهم من أصحاب السجلات التي تحتوي على مطالبات.وفق “أخبار 24”.
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