كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن اتجاه لتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل السلع المحلاة، وذلك لتأثيراتها الضارة بالصحة، فيما أكدت مصادر أن شركات المياه الغازية تعتزم رفع سعر العبوة الصغيرة من 1.5 ريال إلى 2.25 ريال.
وقال نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة بالهيئة سليمان الضحيان، إن هناك توجهاً -بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي- لضم السلع المحلاة للضريبة الانتقائية، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن الأمر لم يُطرح بعد على طاولة النقاش بين دول المجلس.
وأوضح خلال ندوة حول الضريبة الانتقائية عُقدت مؤخراً بغرفة الشرقية، أن بدء تطبيق الضريبة مرتبط بصدور قرار من وزير المالية، مشيراً إلى أن الضريبة الانتقائية يتحملها المستهلك النهائي وفقا لقائمة الأسعار المعيارية التي سيتفق عليها بين الجهات الضريبية في دول المجلس.
وأبان أنه صدرت توجيهات بمنح الشركات المستوردة للسلع المشمولة بالضريبة الانتقائية مهلة 45 يوماً لتسديد الضريبة، لافتاً إلى ضرورة حصول الشركات على الموافقة المسبقة في حال تغيير أحجام العبوات للسلع الانتقائية المشمولة بالضريبة.
من جهتها، ذكرت مصادر أن شركات المشروبات الغازية تعتزم رفع سعر العبوة بسبة 50% ليرتفع سعر العبوة الصغيرة إلى 2.25 ريال، مضيفةً أن الشركات اتفقت على تحميل المستهلك قيمة تلك الضريبة.
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