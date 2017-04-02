كشف والد الطفل منصور عبدالعزيز مكرشي، الذي تعرض لخطأ طبي أدى لبتر يده في مستشفى أبو عريش العام بمنطقة جازان، عن انتهاء لجنة التحقيق المكلفة من مدير عام الشؤون الصحية بجازان من تحقيقاتها في الشكوى التي تقدم بها ضد المستشفى.
وأوضح عبدالعزيز مكرشي، وفقاً لـصحيفة “سبق”، أن لجنة التحقيق ستضع اليوم (الأحد) ملف النتائج النهائية بعدما انتهت من مهامها على طاولة مدير عام الشؤون الصحية، مضيفاً أنه سيتجه بعدها إلى محكمة اللجنة الطبية الشرعية للنظر في الموضوع.
يذكر أن واقعة الطفل منصور بدأت الشهر الماضي؛ إثر ظهور بقعة من الدم على كفه؛ نتيجة حقنه بشكل خاطئ، أدى إلى تحول يده للون الأسود، ليتجه به والده إلى مستشفى الملك فهد المركزي الذي رفض استقباله؛ بحجة عدم وجود سرير.
وقام الأب بعدها بأخذ ابنه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة عسير وأخبره الأطباء ألا حل سوى الانتظار حتى يتوقف انتشار بقعة الدم لتحديد موضع البتر، لتجرى له في النهاية عملية البتر خوفاً على حياته.
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