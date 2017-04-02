تلقت إدارة مرور محافظة جدة بلاغاً من سيدة تتهم فيه زوجها المخلوع بأمر قضائي؛ بتحميلها مخالفات مرورية تصل إلى 75 ألف ريال على مركبتها المسجلة باسمها نكاية فيها.
وقالت السيدة المُطلقة “سمر”، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، إنها تفاجأت بوجود مخالفات مرورية مسجلة باسمها بـنحو 75 ألف ريال، بعد حصولها على حكم بالخلع من زوجها، الذي لم يكتفِ بالانتقام منها بالمخالفات فقط؛ بل قام بإتلاف سيارتها.
وطالبت الجهات المختصة بمراجعة صور وفيديوهات المخالفات؛ لإسقاطها عنها، وتحويلها لمرتكبها، فيما فتحت إدارة المرور بدورها تحقيقاً في البلاغ المقدم.
وكان مرور جدة قد أسقط في وقت سابق مخالفات مرورية وصلت إلى 300 ألف ريال، عن سيدة، بعدما ثبت ارتكاب زوجها المخلوع للمخالفات انتقاماً منها، باعتباره مستخدم المركبة.
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