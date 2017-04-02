كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في حادثة قتل شاب عشريني لوالدته في منزلهما بمدينة أبها في منتصف ليلة أمس الأحد؛ حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه في عقبة ضلع.
وأوضحت المصادر، حسبما أوردت صحيفة “الوطن”، أن الجاني يبلغ من العمر 26 عاماً، وتخرج في كلية الهندسة، وكان قد ارتكب جريمته بعد احتدام النقاش بينه وبين أمه، مشيرة إلى أنه أشهر سلاحه الناري عليها، وأطلق رصاصة أصابت إحدى زوايا المنزل، وحينما حاولت الهرب إلى غرفتها، بادرها برصاصة ثانية في رأسها فارقت على إثرها الحياة.
وبيّنت أن الجهات الأمنية أعدت خطة أمنية محكمة ووضعت نقاط تفتيش بمداخل ومخارج أبها، بعد تلقيها بلاغاً بشأن الواقعة، وتمكنت من الإطاحة بالجاني بعد 45 دقيقة من ارتكابه للجريمة، وضبطت بحوزته السلاح المستخدم فيها، مضيفة أن القاتل اعترف بتعاطيه حبوب “الزاناكس” المخدرة قبل القيام بفعلته، كما عثر بحوزته على 4 حبات أخريات متبقية لديه.
بدورهم، أكد جيران الجاني في حي المنهل بأبها، أن الجاني لم يلاحظ عليه أي تصرفات مريبة في سلوكه، غير أنه كان قليل الاحتكاك بأقرانه، فيما أكد استشاري في الطب النفسي أن حبوب “الزاناكس” تصرف لعلاج حالات الرهاب والخلع، ولا علاقة لها بدفع الشخص إلى ارتكاب جريمة القتل أو أي جريمة أخرى.
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