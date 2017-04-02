أبدى نايف هزازي، مهاجم نادي النصر، حزنه الشديد من الخسارة التي تلقاها فريقه أمام الهلال بهدفين نظيفين، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمس السبت، مشيراً إلى أن موسم النصر انتهى بنسبة 85%، بعدما ضيّع الفريق 3 بطولات من يده.
وقال هزازي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: “في القلب أشياء كثيرة تقتل فينا كلاعبين الثقة والموهبة الموجودة، ولن أتحدث عنها لأن الجمهور يعرف كل شيء، لكن خلوها مستورة”.
وطالب مهاجم نادي النصر بمعالجة أسباب الخروج من بطولتي الكأس والدوري وإلا سيحدث ما هو أكثر للنادي، معتبراً أن اللاعبين قدموا من بداية الموسم كل ما في وسعهم من جهد.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج