نجحت جهود الأمير أحمد بن عبدالعزيز في إنهاء خصومة بين قبيلة “آل مطارد يام” بنجران، وقبيلة “آل حزم دهم” اليمنية، امتدت لقرابة 15 عاماً، لتسهم شفاعته في حقن الدماء بين القبيلتين.
وأوضح الشيخ عجيم بن مطارد بن فاران، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن جهود الأمير أحمد بدأت منذ اليوم الأول لحدوث الخلاف بينهم وبين قبيلة “آل حزم دهم”؛ حيث ظل متابعاً للقضية وأحداثها باستمرار، وأصدر عدة توجيهات أسهمت في إنهاء الخلاف.
وأكد على تصديق التنازل والعفو شرعًا، وإعلان حقن الدماء، التي سالت جراء الخلافات بين القبيلتين الممتدة منذ عقد ونصف العقد.
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