أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي مع ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عن أسفه؛ لما تعرض له المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري من اعتداء من قِبل متظاهرين في العاصمة البريطانية لندن، أثناء مشاركته في إحدى الندوات.
وأكد جونسون اهتمامه بما ستسفر عنه نتائج التحقيقات في قضية الاعتداء على اللواء عسيري، مشدداً على شرعية موقف التحالف في اليمن، واستمراره في إيصال ما يحدث في اليمن للعالم بكل شفافية.
وكان المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد تعرّض لاعتداء في لندن الخميس الماضي، من قِبل متظاهرين أثناء مشاركته في ندوة عن الأوضاع في اليمن، نظمها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.وفق “أخبار 24”.
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