فوجئ مواطن بمدينة الرياض أثناء تصفح حسابه في موقع “أبشر”، بتسجيل مخالفة مرورية على طفله الذي لم يتجاوز الثالثة من عمره، حينما توفى قبل 3 سنوات.
وأوضح المواطن عادل القحطاني، وفقاً لـ “سبق”، أنه كان يبحث عن مخالفات التابعين، وفوجئ بوجود مخالفة على طفله بتاريخ 25 ربيع الثاني 1435 هـ؛ لوقوفه في أماكن غير مخصصة للوقوف، على الرغم من أنه توفى في 15 صفر 1435 هـ.
وأبدى القحطاني استغرابه من تسجيل مخالفة على طفله الصغير في السن والمتوفى أيضاً، مطالباً إدارة المرور بالتحقق من الأمر؛ لمعرفة الكيفية التي رصدت بها المخالفة.
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