فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم السبت على نظيره النصر بهدفين نظيفين في أستاد الملك فهد بالرياض ليصعد إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الملك.
وكان الفريقان قد أنهيا الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تقدم للهلال محترفه نيكولاس ميلسي في د.80 من زمن المباراة، وعزز النتيجة السوري عمر خربين بالهدف الثاني في د1 من الوقت بدل الضائع.
بهذه النتيجة صعد فريق الهلال للدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
https://www.youtube.com/watch?v=TcwTh_r9WNQ
وفق “أخبار 24”.
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