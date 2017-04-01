أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك اليوم (السبت)، أن الخدمات الصحية تقدم لكافة المواطنين والمقيمين على حد سواء، نافية وجود أي تمييز لأي فئة على حساب آخرين.
وأوضحت أن تعميمًا فهم خطأ، بعد أن تم تداوله، مرسل إلى مديري المستشفيات كان المقصود منه فقط إحاطة المديرية بالعلم عند مراجعة أيّ مسؤول أو شيخ قبيلة ينوم في المستشفى، وذلك من الجانب الإعلامي البحت .
و أكدت أنّ مستشفياتها لا يوجد فيها غرف أو عيادات خاصة أو حتى غرف انتظار مخصصة لفئة دون أخرى، وأن التعميم تضمن فقط الاهتمام بأي مسؤول أو شيخ قبيلة أو رجل أعمال أو أيّ شخصية اعتبارية لحظة مراجعته أو تنويمه في المستشفى.
يذكر أن مواقع التواصل تداولت خطابا لمدير الشؤون الصحية بمنطقة تبوك يوجه بضرورة الاهتمام بأيّ مسؤول أو شيخ قبيلة أو رجل أعمال، لحظة مراجعته أو تنويمه في المستشفى، وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم ولذويهم.وفق “أخبار 24”.
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