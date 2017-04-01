نفى المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الدكتور طلال الطريفي ما تم تداوله من معلومات عن الحريق الذي اندلع في إحدى خيام المهرجان، موضحًا حقيقة ما حدث.
وأوضح أن الأخبار التي تناقلتها مواقع التواصل، وأشاعت أن الحريق سبب خطراً على زوار المهرجان ومنسوبيه غير صحيحة، موضحًا أن ما حدث هو إهمال من أحد عمال خيمة من خيام المهرجان التي تقدم الشاي لرواد سوق الدهناء التجاري.
وأشار إلى أن نيرانًا اشتعلت في فرش تلك الخيمة، وباشرت وحدات الدفاع المدني الحريق في دقائق، ولم يصب أحدٌ من الحضور بضرر، علما أن موقع الحريق يبعد عن مقر الفعاليات بما يقارب 7 كيلومترات، وبعيد عن الزوار والموظفين.
وأكد أن الحريق محدود ولم يتجاوز الخيمة المشتعلة، كما أن سكان الخيمة ولله الحمد لم يصابوا بأي أذى، مهيبًا بتحري الدقة في تلقي المعلومة ونقلها من مصدرها الموثوق.
يذكر أن مقطعا متداولا أظهر حريقًا مشتعلا بإحدى خيام المهرجان، وارتفاع ألسنة اللهب من الخيمة، فيما أسرعت سيارات المشاركين بالابتعاد عن مكان الحريق.
وفق “أخبار 24”.
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