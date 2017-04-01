شهدت حلقة أمس من برنامج الحصاد الرياضي على “قناة 24 الرياضية” ملاسنة حادة بين مقدم البرنامج الإعلامي محمد الشهراني، وأحد ضيوف الحلقة الإعلامي عبدالعزيز المريسل.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحلقة البرنامج المذكورة، مقدم البرنامج وهو يخاطب المريسل بحدة قائلا: “لا تتندر.. انتبه أنت على الهواء” فينتفض المريسل متسائلاً “ماذا تقصد.. هل تهددني” فيرد الشهراني “نعم أهددك”، ليرد المريسل “لاتهددني أنا لا أحد يهددني.. أنا لا أخاف إلا من الذي خلقني .. انتبه”.
وما أشعل الملاسنة بين الطرفين، أن الإعلامي قاطع أحد المتحدثين بتعليق أغضب مقدم البرنامج، الذي اعتبر التعليق تندراً واستخفافاً غير لائق.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج