شهدت الأسابيع الماضية زيارات متكررة من رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأمير فيصل بن تركي إلى منزل عضو شرف نادي الهلال عمران السويلم للتباحث حول إمكانية حل قضية اللاعب عوض خميس وديا بعد ديربي اليوم.
من جانبه، تعهد عمران بمناقشة إدارة الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد لإقفال ملف القضية، دون إطلاق وعود بحل القضية، خاصة أن الأمير نواف سبق وأن أعلن موقفه الصارم تجاه القضية بأنها قضية كيان ولا يحق له اتخاذ قرار فردي فيها.وفق “مكة”.
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