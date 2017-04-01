باتت أيام اللاعب أمير كردي معدودة في النادي الأهلي حيث علمت مصادر أن كردي سيغادر إلى اليونان نهاية الموسم الحالي، بعد أن اقتنع مسيروا النادي أنه لم يقدم مستويات وعطاءات تواكب تطلعاتهم وطموحات أنصار النادي حيث بدأت ادارة النادي الاستعداد للموسم المقبل وتم اعداد تقرير بعدم جدوى استمرار أمير كردي وانه يجب تدعيم الدكة بأسماء شابة ومميزة .
وكان كردي قد جدد عقده مع النادي الملكي لموسمين مطلع الموسم الحالي بناء على توصية المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز آنذاك.
الجدير بالذكر أن هناك تحركات واسعة خلال الفترة القادمة من أجل الاستعداد للموسم القادم عبر تحديد الاسماء التي تستمر في النادي من عدمها اضافة الى عدة استقطابات يسعى فيها مسؤولي النادي الأهلاوي وفق “عين اليوم”.
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