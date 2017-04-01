خيرت إدارة نادي الاتحاد لاعب فريقها الأول لكرة القدم عبدالرحمن الغامدي بين تجديد عقده الحالي أو الانتقال إلى الهلال، حيث ينتهي ارتباط اللاعب مع العميد في الرابع من مايو المقبل، وتحديدا عقب صافرة نهاية مباراة الفتح في الجولة الـ 26 لدوري جميل للمحترفين.
وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن إدارة الاتحاد برئاسة حاتم باعشن أكدت للاعب رغبتها في استمراره مع الفريق، كما أبلغته بوجود محادثات شفهية مع إدارة الهلال أبدت فيها الأخيرة رغبتها في خدماته والتعاقد معه خلال الموسم المقبل، وطلب الغامدي فرصة للتفكير واعدا بالرد خلال الأيام المقبلة.
ويعاني اللاعب مع الجهاز الفني للفريق بقيادة التشيلي خوزيه باندو الذي لم يمنحه الثقة الكاملة، حيث شارك في 11 مباراة في دوري جميل للمحترفين الموسم الحالي 8 منها كأساسي و3 كبديل تم استبداله فيها 8 مرات، ولم يخض أي مباراة كاملة.
يذكر أن الغامدي سجل مع الاتحاد الموسم الماضي 7 أهداف، كما سجل 8 أهداف في الموسم قبل الماضي.
إلى ذلك يستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب ودية الوحدة أمس الأول والتي انتهت بفوز الاتحاد 3/ 1، وسيعمل باندو على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمام الفرسان من أجل وضع التكتيك المناسب لمواجهة النصر في الجولة الـ22 لدوري جميل للمحترفين في السابع من أبريل المقبل على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
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