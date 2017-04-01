يحتض استاد الملك فهد الدولي السبت دربي الرياض بين النصر والهلال في ربع نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم.
وتعد المباراة في غاية الأهمية للفريقين اللذين سيدخلانها برغبة مشتركة وأهداف مختلفة، فالنصر الذي فرط في لقب مسابقة كأس ولي العهد وتضاءلت حظوظه في التتويج بلقب الدوري الذي بات قريبا من منافسه. ولم يتبق للنصر سوى هذه المسابقة لإنقاذ موسمه وبالتالي سيسعى جاهدا لتخطي جاره والحفاظ على حظوظه كاملة في المنافسة على اللقب الذي خسره في نهائي آخر نسختين، الأول بركلات الترجيح أمام الهلال والثاني بهدف أشبه بالهدف الذهبي أمام الاهلي.
أما الهلال الذي بات قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري، فإنه يتطلع إلى إزاحة منافسه التقليدي الذي أخرجه من مسابقة كأس ولي العهد والاستمرار في المسابقة طمعا في الجمع بين البطولتين، ولهذا سيرمي بكل أوراقه لحسم بطاقة التأهل لصالحه.
وتعتبر مباراة الدربي الثالثة التي تجمعهما هذا الموسم حيث تقابلا مرتين، حيث كان اللقاء الاول في ذهاب الدوري وانتهى بالتعادل الايجابي 1-1، سجلهما محمد البريك للهلال والكرواتي مارين توماسوف للنصر.
أما المواجهة الثانية فكانت في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ولي العهد وانتهت بفوز النصر 2-صفر سجلهما محمد السهلاوي وتوماسوف.
وستكون هناك مباراة رابعة تجمعهما يوم 4 ايار/مايو المقبل في ختام منافسات الدوري، والتي من المحتمل ان تشهد بنسبة كبيرة تتويج الهلال باللقب وفق “أخبار 24”.
وتأهل النصر لهذا الدور عقب فوزه على الفيحاء 4-صفر في الدور الأول، قبل تخطيه عقبه النهضة بصعوبة وبنتيجة 2-صفر بعد التمديد في ثمن النهائي.
ويبرز في صفوفه وليد عبدالله وعوض خميس وعمر هوساوي وخالد الغامدي وإبراهيم غالب واحمد الفريدي ويحيى الشهري ومحمد السهلاوي والبرازيلي برونو أوفيني والكرواتي مارين توماسوف.
أما الهلال فقد تأهل لهذا الدور بعد فوز الصعب على القيصومة 3-2 في الدور الأول ، ثم فوزه الصعب أيضا على الوحدة 3-2 في ثمن النهائي.
ويبرز في صفوفه أسامة هوساوي ومحمد البريك وياسر الشهراني وعبدالملك الخيبري وسلمان الفرج ونواف العابد والأوروغوياني نيكولاس ميليسي والبرازيلي كارلوس إدواردو ومواطنه ليو بوناتيني والسوري عمر خريبين.
وكان التعاون تخطى الاتفاق 5-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2 الخميس، فيما يلعب الجمعة الفيصلي مع العدالة والاحد الأهلي مع وج.
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