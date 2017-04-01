أقدم شخص في العقد الثالث من العمر على قتل امرأة “أربعينية” بعد إطلاق النار عليها بمنزلها في شرق أبها بعسير.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة عسير، الرائد زيد الدباش، أن مركز شرطة شرق أبها تلقى بلاغا مساء أمس الجمعة يفيد بوقوع جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة نتيجة تعرضها لطلق ناري من نوع مسدس بداخل منزلها.
وأضاف أن رجال الأمن تمكنوا من القبض على الجاني الذي اتضح أنه في العقد الثالث من العمر، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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