حذر مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، من التباهي والتفاخر في الولائم، مبيناً أن ذلك تبذير وإسراف، وهو يعد من الكفر بالنعمة المسبب لزوالها، مشيراً إلى قوله تعالى “إنه لا يحب المسرفين”.
وأضاف المفتي، أن دوام النعم واستمرارها مربوط بطاعة الله فيها، لافتاً إلى قول الله تعالى: “وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد”.
وأشاد الشيخ عبدالعزيز بالجمعيات الخيرية التي تعمل على جمع طعام الولائم وتوزيعه على المحتاجين، قائلاً “إنها جمعيات مباركة”، داعياً الفنادق والمطاعم إلى التنسيق معها لتصريف المتبقي لديها من أطعمة.وفق “أخبار 24”.
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