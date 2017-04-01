تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المدينة المنورة من القبض على شخص في العقد الرابع من العمر، يروج للرذيلة ويدعو لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر عدة حسابات على “تويتر” و”سناب شات” و“BBM”.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، وفقاً لـ”سبق”، أن وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبلغت شرطة المدينة، عن شخص يدير عددا من الحسابات على بعض وسائل التواصل الاجتماعي يدعو عبرها للرذيلة وينشر صوراً ومقاطع فيديو فاضحة ومنافية للآداب العامة.
وأضاف الناطق، أن إدارة البحث الجنائي بشرطة المدينة، تمكنت من التوصل للشخص المعني، واتضح أنه في العقد الرابع من العمر، ويعمل بأحد محال الجوالات، وضُبط معه عدد من الجوالات وشرائح الاتصال مجهولة المصدر، وجرى إيقافه والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالته لجهات الاختصاص.
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